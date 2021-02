Les gros titres...

Chromatic Games a annoncé aujourd'hui que le jeu de co-op d'Action RPG et de ''Tower Defense'' Dungeon Defenders : Awakened sera porté sur Xbox Series à compté du 17 mars prochain. Ainsi, vous pourrez célébrer la Saint-Patrick en combattant les forces du mal à Etheria. Les héros devront progresser dans la campagne en plus d'affronter vos adversaires dans un mode multijoueurs pouvant accueillir 4 joueurs. Rien n'indique si ce titre ira rejoindre la collection du Xbox GamePass, mais on peut toujours l'espérer. Dungeon Defenders : Awakened est disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.