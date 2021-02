Cinématique d'ouverture pour Nier Replicant

Ceux qui ont aimé Nier Automata devraient porter une attention particulière à Nier Replicant ver.1.22. Même s'il s'agit d'un remaster/remake du premier titre de la série paru en 2010, c'est une belle occasion de redécouvrir ou de découvrir le jeu. Nier Replicant ver.1.22 est toujours prévu pour le 23 avril prochain sur PC et PS4. On devrait d'ailleurs entendre plus parler du jeu d'ici la sortie, mais en attendant, Square Enix nous offre déjà la cinématique d'ouverture qui jouera en boucle tant que le joueur n'appuiera pas sur START pour commencer son aventure.