Déjà repoussé deux fois, Kena Bridge of Spirits devrait maintenant être disponible dès le 24 août prochain sur PC, PS4, et PS5. Les développeurs soulignent cette nouvelle date de sortie via une bande-annonce ultra jolie. Pour les amoureux de jeux vidéo d'aventure et de films à la PIXAR, c'est un rendez-vous à ne pas manquer!