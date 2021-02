Les gros titres...

En 2013, Nintendo a mis sur le marché une nouvelle aventure de son homme à tout faire Mario. Malheureusement, cette aventure est sortie sur WiiU et beaucoup de personnes sont passées à côté de ce titre en partie à cause de l’insuccès de la Wii U. Eh bien, voilà que la compagnie japonaise relance ce titre sur la Switch et cette fois, le titre est accompagné d’une expérience originale. Celle de Bowser’s Fury. Dans cette dernière, Mario et Bowser Jr font équipe pour combattre nulle autre que papa Bowser. Bref, voici un ajout intéressant et fort amusant. Le duel reproche que l’on peut faire à Super Mario 3D World + Bowser’s Fury c’est son prix et voici pourquoi.

+ Bowser’s Fury

+ Riche en couleurs

+ Amusant

+ 4 joueurs

+ Des chats et encore des chats

- Le prix

- Super Mario 3D