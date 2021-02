La suite de Little Nightmars est maintenant disponible pour tous. J'ai donc prix mon courage à deux mains et j'ai plongé dans l'univers de Little Nightmares II. Est-ce que j'ai aimé? Oui, mais le titre n'est malheureusement pas excellent malgré l'ambiance et un visuel merveilleux et voici pourquoi.

+ L'ambiance

+ Le son

-Contrôle pas toujours juste

-On se fou de l'histoire