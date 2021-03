Les gros titres...

Bonne nouvelle pour les amateurs de basketball puisque le jeu NBA 2K21 sera disponible sur le Xbox Game Pass Ultimate, et ce, dès demain. Ainsi, les membres du service de Microsoft pourront s'amuser avec les différents modes du célèbre jeu de basket de 2K. Le 4 mars marquera donc le début de la carrière de plusieurs utilisateurs Xbox One et Xbox Series. Bien que cette version ne soit pas la meilleure de tous les temps pour la franchise NBA 2K, il n'en reste pas moins que NBA 2K21 est un super jeu dans lequel vous pourrez jouer un mode saison et aussi les modes Neighborhood et MyTEAM. Il ne faut pas oublier aussi que vous pourrez jouer l'option WNBA, qui vous invite à expérimenter le circuit professionnel féminin. Vivement le 4 mars pour pouvoir ajouter ce titre à votre collection.

Rappelons aussi que Madden NFL 21 est déjà disponible dans la Game Pass Ultimate via EA Play et que demain le jeu Star Wars: Squadrons sera également ajouté. Voici donc de jolis titres avec lesquels vous pourrez vous amuser pour la fin de la relâche.