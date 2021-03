Une nouvelle bande-annonce pour Kaze and the Wild Masks

C'est le 26 mars prochain que vous pourrez plonger dans l'aventure 2D du jeu Kaze and the Wild Masks, puisque le titre sera disponible sur Switch, PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Afin de vous aider à patienter un peu, SOEDESCO dévoile une nouvelle bande-annonce dans laquelle vous pourrez avoir un avant-goût de la jouabilité de ce jeu style 16bits. Bref, voici un titre qui semble intéressant pour les amateurs de jeux de plateforme inspirés des années 90. Les joueurs désirant patienter un peu plus longtemps vont pouvoir mettre la main sur l'édition physique qui sera disponible le 25 mai.

''Dans Kaze and the Wild Masks, vous traversez les Îles de cristal dans un style classique des années 90. Incarnez Kaze et sauvez son ami Hogo d'une malédiction qui répand le chaos à travers les îles. Affrontez des légumes enragés en invoquant les pouvoirs des masques sauvages. Bondissez férocement comme un tigre, envolez-vous dans le ciel comme un aigle, sprintez furieusement comme un lézard et dominez la mer comme un requin.''

Caractéristiques



-Libérez les capacités des masques sauvages pour obtenir les pouvoirs du tigre, de l'aigle, du lézard et du requin

-Découvrez les secrets des Îles de cristal à travers plus de 30 niveaux et plus de 50 niveaux bonus

-Revivez vos souvenirs d'enfance des classiques du jeu de plateformes avec des graphismes pixel art de haute qualité en image par image

-Frayez-vous un chemin à travers ce jeu de plateformes agréable et exigeant''