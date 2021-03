Journée internationale des femmes : Les jeux vidéo ne sont plus une affaire de gars

Quand j'ai commencé dans la couverture des jeux vidéo il y a 20 ans, on disait alors que le jeu vidéo n'était qu'une affaire de gars. L'industrie a bien changée et nombreuses sont les femmes maintenant impliquées dans toutes les étapes de la création de jeux vidéo en plus de représenter 50% des joueurs. Le jeu vidéo n'est donc plus du tout une question de genre et s'adresse désormais à toutes et tous. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, soulignons aujourd'hui la contribution immense des femmes dans cette industrie et saluons ces gameuses partout autour de nous. Au plaisir de me faire éclater la gueule par vous mesdames dans une partie en ligne à Destinity 2!

Photo par Alexander Jawfox via Unsplash