Sonos ajoute le Sonos Roam, un petit haut-parleur portable Bluetooth

Sonos vient jouer dans la cour des JBL, LG et Sony en ajoutant un petit haut-parleur sans-fil portable résistant à l'eau et à la poussière. Le Sonos Roam s'ajoute donc au Sonos One, Play5, Arc, Move et Beam pour prolonger l'expérience Sonos.

Comme le Sonos Move, le Roam possède une batterie pour une autonomie cette fois de 10 heures. Il supporte à la fois le protocole Bluetooth et le Wifi, comme le Move et il peut être chargé via USB-C ou par tapis à induction. Nettement plus petit que le Move, le Roam ne fait que 17 cm de long.

Le sonos Roam sera offert au Canada dès le 20 avril au prix de 229,99$ CAD en deux couleurs.