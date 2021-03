Les gros titres...

Alors que sera disponible en avril prochain le jeu de course MotoGP 21, l'éditeur Milestone dévoile aujourd'hui une nouvelle vidéo qui se concentre à nous montrer le nouveau principe Long Lap Penalty, une pénalité couteuse pour les coureurs qui ne courent pas de manière équitable. En gros, il s'agit d'une boucle plus large obligatoire qui via ralentir le pilote qui doit y passer pour servir sa pénalité.

MotoGP 21 sortira le 22 avril 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5 , Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch , PC, Steam et l'Epic Games Store.