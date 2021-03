Les Teenage Mutant Ninja Turtles sont de retour

Hier, on apprenait que le studio montréalais Tribute Games, responsable des jeux Panzer Paladin, Mercenary Kings et Flinthook travaille sur un nouveau titre. Ce dernier, développé en partenariat avec Nickelodeon est Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge. Ce beat'em up sera inspiré des meilleurs jeux de la série tels que TMNT : Turtles In time.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge marque le grand retour de Leonardo, Raphael, Michelangelo et Donatello. Le quatuor iconique est déterminé à secouer ce magnifique univers en pixel art faisant directement référence au design classique de 1987, pour faire régner l'ordre et la justice, tout en débarrassant la planète d'un maximum de pizzas.

Bebop et Rocksteady mettent une nouvelle fois toute leur "intelligence" au service du dernier plan de Shredder et Krang dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. C'est l'occasion pour les quatre facétieux reptiles à carapace de visiter les lieux emblématiques de la licence TMNT pour contrecarrer le projet diabolique de leurs ennemis jurés. Avec leurs nouveaux pouvoirs ravageurs inspirés des grands classiques du jeu d'action, les quatre tortues d'enfer se lancent dans une virée tumultueuse et frénétique contre le Clan Foot qui les mènera des égouts putrides de New York aux quartiers sombres de Big Apple, jusque dans l'éprouvante Dimension X.

L'éditeur du jeu sera Dotemu, un habitué des jeux de style rétro puisque le studio a récemment sorti Streets of Rage 4. On peut donc s'attendre à une agréable et amusante expérience, le tout à la sauce Ninja Turtles. Pour l'instant, outre le fait que Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sera disponible sur PC et console, on n'a aucune date de sortie. Vous pouvez suivre le site officiel du jeu pour être à l'affut de nouveaux détails