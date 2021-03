Les gros titres...

Quand nous avons entendu parler la première fois d'un possible rachat de Bethesda par Microsoft, les joueurs sur les autres plateformes, comme celles de Sony et Nintendo, étaient inquiets des sorties éventuelles exclusives sur la Xbox des jeux du catalogue ZeniMax Media. Comme on le sait, ZeniMax possède une liste incroyable de jeux de qualité tels que : The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein, Quake, Rage, Prey, Brink et Dishonored.

Voilà que le patron de la division Xbox, Phil Spencer, a parlé sur cette possibilité qu'il n'a pas nié. Il a précisé que Microsoft allait supporter les jeux qui sont disponibles présentement sur les autres plateformes mais que d'excellents jeux exclusifs seront éventuellement disponibles sur les plateformes qui ont accès au Game Pass. En gros, ça veut dire que le XCloud via Android et iOS, Windows 10 et les consoles Xbox. De quels jeux il s'agit? Nous verrons bien.