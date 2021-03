Outriders sur le Xbox Game Pass?

Il semblerait que le nouveau jeu de Square Enix débarque sur le service Xbox Game Pass. Du moins, c'est ce qu'on peut penser si l'on se fit à un message de Melissa McGamepass. Cette dernière a écrit : ''Hey Team, So much nesw today! Hope you don't mind if I add some more! (Altought it's completely unrelated to the other announcements) Thaht new game has been confirmes and is officially coming to the service! As always, keep this confidential. Before I go, I did have something I wanted to ask... Has anyone eles notices a mysterious signal appearing in the distance lately or am I the anomaly in this situation? Werid question, I know. Thanks Melissa''

Bien qu'elle ne confirma pas la venue du jeu Outriders dans la Xbox Game Pass, elle laisse beaucoup d'indices qui nous laissent présager que ce dernier pourrait être offert, et ce, dès sa sortie le 1er avril. Dans Outriders, on fait face à des tempêtes qui se nomment anomalie, de plus, elle parle de signal et dans la démo d'Outriders qui est disponible jusqu'au 1er avril on cherche des signaux. De plus, elle laisse entendre que le jeu n'est pas en lien avec les annonces qui ont été faites le 12 mars (Bethesda). Certes, comme le jeu sort le 1er avril on peut aussi imaginer que Melissa McGamepass s'amuse avec les joueurs en leur faisant un petit poisson d'avril, mais bon. On va devoir patienter encore quelque temps avant de voir si Outriders sera offert via le service Xbox Game Pass.