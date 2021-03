C'est officiel, Outriders sera sur la Xbox Game Pass

Ce week-end, nous vous évoquions la possibilité de voir débarquer le nouveau jeu du studio People Can Fly et Square Enix sur les services Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate. Eh bien, voilà, c'est officiel Microsoft et Square Enix ont annoncé l'arrivé, le 1er avril du jeu Outriders. Ainsi, si vous avez aimé la démo, vous pourrez achever l'aventure sur vos Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, android (via Xbox Cloud Gaming). Malheureusement, les joueurs PC qui utilisent le Xbox Game Pass ne pourront pas y jouer. Il sera possible pour vous d'y jouer en solo ou avec vos amis. Bref, voici un autre bel ajout sur le Xbox Game Pass. Le service Xbox Game Pass est disponible pour environ 12$ par mois tandis que le service Xbox Game Pass Ultimate vous coûtera environ 17$ par mois, rappelons que le Xbox Game Pass Gold comprend l'abonnement à Xbox Live Gold.