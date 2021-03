Les gros titres...

La fin de la très bonne expansion solo de Doom Eternal: The Ancient Gods approche. Le court aperçu, disponible ci-dessous, nous montre le Doom Slayer se préparer à l'affrontement de son alter-ego maléfique: le Dark Lord. La bande-annonce complète de The Ancient Gods: Part 2 sera dévoilée, demain, le mercredi 17 mars. Gageons que l'on aura également une date de sortie. Pour rappel, Doom Eternal est présentement disponible sur PS4, PC, Xbox One, et Nintendo Switch. Une mise à jour PS5 et Xbox Series X est prévue un peu plus tard en 2021.