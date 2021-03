Les gros titres...

Si vous n'avez pas eu la chance de jouer à Disco Elysium sur PC, vous serez heureux d'apprendre que la version Final Cut sera disponible très bientôt. En fait, A/UM a dévoilé aujourd'hui la date de sortir de Disco Elysium- The Final Cut, c'est le 31 mars prochain que vous pourrez vous procurer le jeu via le PlayStation Store, l'Epic Store, Steam, GOG, l'app Store et Google Stadia. Les joueurs qui possèdent déjà Disco Elysium pourront télécharger The Final Cut gratuitement. Au menu de cette nouvelle version, de nouvelles lignes de textes, de nouveaux endroits, une quête politique et beaucoup plus encore. Voici en terminant la bande-annonce de lancement du titre :