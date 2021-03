Les gros titres...

Récemment Sony a dévoilé que la compagnie travaillait sur le prochain périphérique VR et bien, le vice-président sénior responsable de la planification et de la gestion Hideaki Nishino vient de dévoiler le ''look'' des prochaines manettes VR. Cette dernière adoptera un style qui se rapproche de celles qui sont disponibles sur PC et elles permettront aux joueurs de vivre une nouvelle expérience. Le savoir-faire de la DualSense fera partie du lot, on y retrouvera donc le ''Ressenti'' que cette dernière procure aux joueurs PS5.

La nouvelle manette VR arborera une forme d'orbe qui sera parfait pour vos mains de joueurs.

''Puisque vous pouvez bouger vos mains sans la moindre contrainte, les développeurs auront la possibilité d’inventer des expériences de gameplay uniques.

Lors de la conception de cette nouvelle manette, nous avons fait de l’ergonomie une priorité. Ainsi, vous constaterez qu’elle est bien équilibrée et agréable à tenir dans chacune de vos mains. Nous avons appliqué les conclusions de nos tests auprès d’utilisateurs ayant différentes tailles de mains, ainsi que nos connaissances découlant de décennies de conception de manettes pour toutes les plateformes PlayStation. Il en résulte un design emblématique qui transformera en profondeur la manière d’aborder les jeux VR.''

Certes, l'expérience du joueur sera mise en avant-plan afin de pouvoir profiter pleinement cet appareil. Les joueurs pourront interagir davantage avec la manette VR. Voici donc quelques aspects que vous pourrez retrouver dans cette nouvelle manette VR.

Gâchettes adaptatives : chaque manette VR (gauche et droite) comporte un bouton doté d’une gâchette adaptative, qui ajoute une tension palpable lorsque le joueur appuie dessus, d’une façon similaire aux sensations de la manette DualSense. Si vous avez déjà joué à un jeu PS5, cette tension vous rappellera celle que vous avez déjà rencontrée en appuyant sur les touches L2 et R2, par exemple pour bander un arc et décocher une flèche. Une fois appliqué à la VR, ce type de mécanique décuple l’intensité de l’expérience.

Retour haptique : la nouvelle manette proposera un retour haptique optimisé pour ses dimensions, de façon à rendre chaque sensation en jeu plus percutante, plus texturée et plus nuancée. Lorsque vous traverserez un désert rocailleux ou que vous échangerez des coups dans des affrontements au corps à corps, vous ressentirez pleinement la différence. L’expérience audiovisuelle exceptionnelle, qui occupe une place prépondérante dans l’expérience VR, s’en trouvera amplifiée.

Détection du contact des doigts : au niveau des zones sur lesquelles vous placez votre pouce, votre index ou votre majeur, la manette peut détecter vos doigts sans que vous n’ayez à appuyer sur le moindre bouton. Vous pourrez ainsi faire des gestes de main plus naturels pendant vos parties.

Suivi : le suivi de la manette VR par le nouveau casque VR s’effectue par l’intermédiaire d’un anneau de suivi situé au bas de la manette.