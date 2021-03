Après les joueurs consoles, c'est au tour des joueurs PC abonnés au GamePass de pouvoir profiter gratuitement du EA Play! Vous pouvez donc, dès maintenant, télécharger Star Wars: Jedi Fallen Order, Star Wars Squadrons, la trilogie Mass Effect, et bien plus encore. Microsoft bonifie de plus en plus la bibliothèque du GamePass pour en faire un incontournable. Et vous, êtes-vous abonné?