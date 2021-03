Les gros titres...

La franchise Sonic connait un gain de popularité depuis la sortie du film au grand écran juste avant la Covid-19. Au fil des trente dernières années, Sonic a fait le saut avec un certain succès entre jeux vidéo, séries animées et BD. Voilà que pour souligner les 30 ans de Sonic, IDW publiera Sonic the Hedgehog 30th Anniversary Special, un comic book spécial de 80 pages composé de trois histoires.

Voici les détails:

Pour ce spectaculaire comic hommage, IDW collabore avec Gale Galligan, célèbre pour ses illustrations de The Babysitters Club, ainsi que Justin, Travis et Griffin McElroy, les podcasteurs renommés derrière The Adventure Zone et le très populaire My Brother, My Brother, and Me. Ces nouveaux-venus vont contribuer pour la première fois aux aventures de Sonic aux côtés des habitués Ian Flynn, Mauro Fonseca, Reggie Graham, Aaron Hammerstrom et Thomas Rothlisberger.

“Seasons of Chaos” est la première des trois histoires de ce 30th Anniversary Special. Elle est imaginée par Flynn, Hammerstrom et Graham : Sonic traverse les saisons à la recherche des Chaos Emeralds aux côtés de ses amis de toujours Miles “Tails” Prower, Knuckles the Echidna, Amy Rose, Mighty the Armadillo et Ray the Flying Squirrel.

“Sonic est essentiel dans ma carrière créative depuis 15 ans” déclare Flynn. “J’ai eu le bonheur d’écrire les aventures de ce petit hérisson bleu sur différents médias, ce qui m’a permis de rencontrer de nombreux artistes et auteurs qui m’ont aidé à évoluer en tant que professionnel (en plus de me rendre beau). Sonic et moi, ça remonte à loin maintenant, et j’espère que cela va continuer pendant encore longtemps !”

Le redoutable Dr. Eggman est au centre de la seconde histoire, avec le surprenant et poignant “Dr. Eggman’s Birthday” par Galligan et Rothlisberger... parce qu’il ne faudrait pas oublier que l’infâme docteur, ennemi de toujours de Sonic, est lui aussi concerné de très près par ce grand événement !

“Quand on était petit, avec ma soeur, on a emprunté le dessin animé Sonic the Hedgehog au vidéoclub du coin, et on l’a regardé environ un milliard de fois” raconte Galligan. “Je me souviens qu’on citait sans arrêt, avec elle, tous les dialogues par cœur ! Sonic a tenu une place très particulière dans mon cœur depuis lors. Je suis heureux de pouvoir contribuer à son trentième anniversaire, et j’ai hâte d’envoyer une copie de ce 30th Anniversary Special à ma sœur !”

Enfin, la troisième histoire s’annonce bourrée d’action et d’humour : dans “Sonic Learns to Drive”, par les frères McElroy et Fonseca, Sonic fait face à un défi ardu plutôt inhabituel ! Alors que l’être vivant le plus rapide de la planète peut doubler sans effort n’importe quel véhicule, aura-t-il la patience d’apprendre à ronger son frein derrière un volant... ou va-t-il pour une fois rester sur le bord de la route ?

Ce Sonic the Hedgehog 30th Anniversary Special sera disponible avec différentes couvertures pour le plus grand plaisir des fans, dont une créée par la Sonic Team, une autre par Christina-Antoinette Neofotistou et deux autres réservées à des revendeurs spécifiques conçues respectivement par Patrick Spaziante et Tyson Hesse.

Les fans les plus ardents se tourneront vers la Sonic the Hedgehog 30th Anniversary Celebration: The Deluxe Edition, une version hardcover prestigieuse accompagnée de bonus spéciaux au prix de 19,99 $. Prévue pour le 5 octobre prochain, cette Deluxe Edition offrira une histoire additionnelle signée Gale Galligan, une galerie de couvertures, un bonus “From Script to Comic” et bien plus encore !

Mais ce n’est pas tout ! Pour fêter les 30 ans de Sonic, IDW sortira également Sonic The Hedgehog: The IDW Collection, Vol. 1, le 22 juin prochain au prix de 59,99 $. C’est le début d’une nouvelle collection d’éditions hardcover de grande taille qui regroupe les séries actuelles, les publications annuelles et les mini-séries dans l’ordre recommandé de lecture. Avec tout ce dont un débutant a besoin mais aussi tout ce qu’un fan absolu rêve d’avoir, le premier volume regroupe les publications 1 à 12 des comics Sonic the Hedgehog d’IDW, avec l’ensemble des arcs narratifs “Fallout”, “The Fate of Dr. Eggman” et “Battle for Angel Island”.