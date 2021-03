Les gros titres...

Après les présentations Sony State of Play et Nintendo Direct, Microsoft nous donne rendez-vous, le 26 mars prochain. Ce nouveau id@Xbox mettra en avant-scène les développeurs indépendants. On nous annonce déjà la présence de 100 jeux, dont la présentation en action de 25 d'entre eux. On pourra donc voir du gameplay de S.T.A.L.K.E.R. 2, Second Extinction, 12 Minutes, et The Ascent. On s'attend également à des annonces de la part de DrinkBox, Curve Digital, Devolver Digital, Annapurna et plusieurs autres.