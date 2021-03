Les gros titres...

C'est aujourd'hui que les joueurs Switch pourront plonger dans le féroce combat opposant les plantes aux vilains zombies. En effet, le jeu Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville™Complete Edition est maintenant disponible sur les consoles de Nintendo. Cette version procure aux joueurs tout le contenu déjà sorti sur toutes les plateformes depuis son lancement.

“Our fans have been asking for a Plants vs. Zombies game on the Nintendo Switch and we’re happy we’re able to finally deliver that to them with the Complete Edition,” said Melvin Teo, Producer at PopCap Vancouver. "The updates we’ve made to the game and controls makes for a great experience and now Nintendo players can join in on the fun, quirky and humorous gameplay, whether they’re on the go or connected to a big screen. We guarantee that the battle between flora and undead will keep them engaged for hours.”

Au menu de Plants vs Zombies, vous pourrez combattre des bosses épiques, collectionner des médailles et déverrouiller de superbes ensembles. En plus de tout ça, vous pourrez jouer en solo ou en ligne. Voici un titre qui saura plaire aux amateurs de Zombies et de plantes.

En terminant, pourquoi ne pas visionner la bande-annonce de lancement du jeu.