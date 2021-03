Les gros titres...

WB Games Montreal vient d'annoncer que le jeu Gotham Knights voyait sa période de sortie repoussée à 2022. Le report sera pour permettre aux développeurs d'offrir aux joueurs la meilleure expérience possible. Si vous êtes désireux de découvrir de nouveaux détails sur le jeu, eh bien , il faudra suivre WB Games Montreal au court des prochains mois.

“We are giving the game more time to deliver the best possible experience for players,”

Ce nouveau titre de l'univers de Batman ne mettra pas en vedette l'homme chauve-souris, vous suivrez plutôt le Gotham Knight dans son combat contre Mr.Freeze. Certes, vous pourrez compter sur les habiletés spéciales de votre héros afin de vous donner un coup de main contre les hommes de Mr.Freeze. Voici donc un titre que les amateurs de l'univers DC ont hâte de découvrir. Rappelons que le titre sera jouable en solo et en coop.

Gotham Knight est donc attendu au courant de 2022 sur PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series.