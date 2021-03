Cuisinez avec Overcooked! All You Can Eat dès aujourd'hui

C'est aujourd'hui que Team17 et Ghost Town Games lancent les versions Switch, PS4, Steam et Xbox One du jeu Overcooked! All You Can Eat. Ce titre qui est sorti en exclusivité sur les Xbox Series et PS5 vous donne accès aux deux jeux de la franchise Overcooked en plus de nouveaux personnages.Le titre roule à 60 FPS sur les consoles Xbox One, PS4 et Steam, mais propose tout de même un bon 30FPS sur Switch. Différentes options d'accessibilités ont également été intégrées au jeu afin que tous les joueurs puissent en profiter. De plus, jusqu'au 30 avril vous pourrez ajouter le célèbre Muppets de Disney Swedish Chef.

Overcooked! All You Can Eat Key Features:



Every mouthful: Includes every piece of Overcooked! and Overcooked! 2 content, remastered and available in 60 frames per second (30fps on Switch) in up to 4K resolution



Multiple multiplayer courses: Levels originally from Overcooked! are playable with online multiplayer support for the very first time, with every Overcooked! All You Can Eat kitchen also featuring cross-play functionality



Exclusive new kitchens & cooks: New levels, new chefs, and additional skins for every single chef – all exclusive to Overcooked! All You Can Eat

Trophies/Achievements: Brand new trophy and achievement sets for players to unlock



Cooking for all: Accessibility options and a new assist mode opens the game to more players than ever before.

Overcooked! All You Can Eat est disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, Steam et PS4 pour environ 40 $. Les joueurs qui possèdent l'un des titres Overcooked pourront profiter d'un rabais de 15% à l'achat de cette nouvelle version.