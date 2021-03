Notre test de la version rehaussée de Samurai Shodown pour Xbox Series X-S

Nom: Samurai Shodown

Plateformes: Arcade, Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S

Éditeur: SNK

Développeur: SNK

Genre: Combat 2D

En 2019 le jeu de combat 2D Samurai Shodown était rendu disponible sur Xbox One, PS4 et PC. En 2020, s'joutait les versions Google Stadia et Nintendo Switch. Il s'agissait alors du retour de la franchise culte de SNK, éditeur et concepteur japonais absente depuis quelques années. Ce reboot refait surface aujourd'hui en 2021 pour le duo Xbox Series S et X de Microsoft, supportant cette fois des graphismes rehaussés en 4k et un traitement à 60 images par seconde.

Notre test en vidéo:

Graphismes rehaussés intéressants

Traitement fluide

Contrôles précis

16 personnages de base

Jouable en solo, en local et en ligne