Les gros titres...

Team17 et Infinigon Games ont dévoilé une nouvelle aventure culinaire qui vous plongera dans une quête afin de devenir le meilleur chef dans tout le royaume. Il s'agit du jeu Epic Chef. Vous allez y incarner Zest qui arrive dans la ville d'Ambrosia et qui devra se mesurer à d'autre chef dans des combats culinaires.Au menu, en plus de cuisiner, vous pourrez faire pousser vos légumes, forger, faire des combats de nourritures et aussi résoudre plusieurs quêtes. Voici un jeu intriguant qui saura charmer les amateurs de cuisine.

Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie pour Epic Chef, mais ce dernier est attendu sur PC, Xbox One, PS4 et Switch.

Key features

Story Time: A wonderfully crafted narrative unfolds as players journey to become the very best chef in Ambrosia

Delicious Dishes: Dynamic recipe creation means that you can experiment with thousands of different ingredient combinations to create a unique menu of delicious delights

Food Fights: Engage in battles across Ambrosia with master chefs; dishes are scored on a variety of things and no two judges have the same taste, meaning every battle is different

Home Sweet Home: Customise and repair your dilapidated (and slightly haunted) villa to its former glory

Discover Ambrosia: When the kitchen gets a little too hot players can go on spa trips, try fishing, or meet the friendly locals.