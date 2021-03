Les gros titres...

Voici une mauvaise nouvelle pour les joueurs qui attendent avec impatience la sortie du jeu Back 4 Blood. Turtle Rock Studios a annoncé que la date de sortie du titre, prévu pour le 22 juin a été repoussé au 12 octobre. Certes, il ne s'agit que d'un report d'un peu plus de 4 mois, mais bon il faudra tout de même patienter plus longtemps. La raison évoquée pour ce report est le besoin d'avoir plus de temps afin de faire de Back 4 Blood la meilleure expérience.

Source vidéo: GamesRadar

B4B est donc attendu pour le 12 octobre sur PC, PS4,PS5, Xbox One et Xbox Series X et S.