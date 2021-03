Les gros titres...

Du nouveau contenu pour le jeu Call of Duty : Black Ops Cold War sera accessible à compté de la mise à jour qui se déroulera le 29 mars à 9 PM heure du Pacifique (23 h pour nous). Cette dernière permettra aux joueurs de s'amuser sur de nouvelles cartes, en plus de pouvoir jouer avec deux nouveaux opérateurs. L'arme de précision ZRG 20mm sera aussi disponible. Season Two Reloaded sera aussi l'occasion pour les joueurs d'affronter de nouvelles hordes de zombies dans Outbreak. Bref, plein de nouveaux contenus pour les amateurs de Call of Duty : Black Ops Cold War et de Warzone. Si vous désirez avoir plus de détails, vous pouvez visiter le blogue du jeu , la taille des mises à jour y est accessible.