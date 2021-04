Les jeux PS Plus du mois d'avril

En ce premier avril, pourquoi ne pas jeter un petit coup d'oeil aux jeux qui sont offerts gratuitement aux membres du service PS Plus.

Eh bien, en avril Sony offre aux joueurs des titres intéressants en commençant par le jeu Days Gone. Ainsi, vous pourrez incarner Deacon St. John un ancien motard qui est devenu chasseur de prime. Vous pourrez donc embarquer sur votre moto afin de sillonner les terres hostiles du nord-ouest Pacifique et tenter de survivre aux multiples embûches qui se dresseront sur votre chemin, telle une horde de méchants zombies.

Le second titre qui pourra être ajout. À votre collection est Zombie Army 4 : Dead War. Vous pourrez avec quatre de vos amis affronter de terrifiants ennemis dans l'Europe des années 1940. Votre mission sera de sauver l'humanité en utilisant la force et les armes qui sont à votre disposition.

Finalement, les chanceux qui ont pu mettre la main sur une PS5 (ceux qui n’en ont pas peuvent également réclamer le titre) vont pouvoir se procurer la suite du jeu Oddworld, Oddworld : Soulstorm. Les joueurs PS5 vont donc pouvoir poursuivre l'aventure d'Abe.

On peut dire que cette sélection de Sony saura plaire aux amateurs de zombies. Rappelons que Sony offrira également le jeu Horizon Zero Dawn Complete Edition à tous les joueurs PS4 ( oui, oui, même aux joueurs qui ne sont pas PS Plus) à compter du 19 avril. Pour l'instant, les joueurs peuvent réclamer une dizaine de jeux, dont certains pour le PSVR. Voici la liste : Ratchet & Clank(2016), Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper, Paper Beast, Rez Infinite, The Witness, Abzu, Enter the Gungeon et Subnautica.