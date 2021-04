Voici les jeux Xbox Games With Gold pour le mois d'avril

Microsoft a dévoilé les jeux qui seront offerts gratuitement aux membres du service Xbox Games With Gold. Ce mois-ci, les abonnés vont pouvoir ajouter les jeux Vikings : Wolves of Midgard, vous pourrez y jouer une bande de féroces Vikings qui devront combattre Jotan et les bêtes de Ragnarok. Ce titre sera offert du 1er avril au 15 avril.

Il sera remplacé par un jeu de gros camions Truck Racing Championship. Dans ce dernier, vous serez au volant de camion de 5 tonnes équipées d'un moteur de 1000 chevaux-vapeur.

En ce qui concerne les jeux Xbox 360, vous pourrez débuter le mois avec le jeu Dark Void qui sera offert gratuitement jusqu'au 15 avril. Dans Dark Void, vous devrez livrer un combat à de vilains ''aliens''. Armez d'armes puissantes et d'un jetpack, les vilains n'auront qu'à bien se tenir.

Finalement, le 15 avril prochain, le jeu Hard Corps : Uprising remplacera Dark Void. Dans ce ''run and gun'', vous allez incarner un soldat surentrainé qui doit combattre des tas de méchants.

Alors que pensez-vous de cette offre de Microsoft?