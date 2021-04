On a joué à Monster Jam Steel Titans 2

Date de sortie : 1 mars 2021

Type de jeu : Course, Simulation

Développeur : Rainbow Studios

Éditeur : THQ Nordic

Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Prix: 39.99$ CAD

Le premier volet de ce titre n'avait pas vraiment su épater la galerie, malgré quelques points intéressants. On peut donc se demander si le second titre de cette franchise a le potentiel de faire oublier les difficultés de Monster Jam Steel Titans. Eh bien, malheureusement non et voici pourquoi.

+Mode Carrière

+La piste se magane

+Conduire des gros Bigfoot

-Environnement vide

-Le terrain se dégrade, mais sans plus

-Répétitif

-On s'ennuie rapidement

-Contrôle difficile pour les débutants