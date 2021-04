Les gros titres...

Dans cette période peu active au niveau des sorties jeux suivant le report de nombreux projets de jeux, certains titres en profitent pour occuper l'espace vacant et c'est le cas de Monster Hunter Rise de Capcom qui revendique déjà 5 millions de copies expédiées.

Ce succès de Monster Hunter Rise est remarquable puisque le jeu n'est disponible que sur Switch alors que le précédent jeu Monster Hunter World, était lui disponible sur les consoles PS4 et Xbox One. Il faudra voir si capcom peut poursuivre sur cette lancée et égaler même les 16 millions de ventes du jeu précédent, ce qui pourrait être possible quand le jeu sera disponible sur PC. Dossier à suivre...