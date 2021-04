Voici notre test du jeu Balan Wonderworld

Date de sortie : 26 mars 2021

Type de jeu : Jeu de plateforme

Développeur : Square Enix, Arzest

Éditeur : Square Enix

Plateformes : Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Prix: 79.99$ CAD

Lorsque j'ai vu pour la première fois des vidéos de Balan Wonderworld, je dois avouer avoir été charmé. Malheureusement, l'expérience que j'ai eu une fois le titre en main n'était pas à la hauteur de mes attentent. Est-ce moi qui avais de trop grosses attentes, je ne crois pas. Voici donc notre test de Balan Wonderworld:

+Le visuel

+Histoire est correcte

-Son prix

-Répétitif

-On s'ennuie rapidement

-On se demande parfois le pourquoi de ce costume

-Les contrôles du titre ne sont pas des plus précis

-La caméra nous fait rager parfois