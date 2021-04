Les gros titres...

Date de sortie : 26 mars 2021

Type de jeu : Jeu d'action, aventure

Développeur : Hazelight Studios

Éditeur : EA

Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X

Prix: 55.99$ CAD

Hazelight Studios et Josef Fares, avec A Way Out nous avaient offert un jeu ingénieux malgré qu'il n'était pas parfait. Eh bien, le studio récidive encore une fois avec un jeu qui se joue obligatoirement à deux, mais qui cette fois frôle la perfection. Du moins, à notre avis. Nous avons été séduits par l'histoire simple, mais efficace du jeu ainsi que par les multiples défis proposés dans le titre. Voici donc notre test du jeu It Takes Two.

Le visuel

Histoire

Les défis à deux joueurs

On ne s'ennuie pas

Les boss

On peut y jouer sans acheter deux copies

Quelques bogues avec la caméra

On ne peut y jouer seul