Les gros titres...

Thunderful, la maison-mère de Rising Star Ganes, annonce que Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise sera disponible dès 2021 sur PC! On espère que cette version proposera une frame rate améliorée vis-à-vis la version Switch qui n'est pas très bien optimisée. Un jeu vidéo signé Hidetaka Suehiro (Swery pour les intimes), un créateur marginal très apprécié par plusieurs joueurs, mais qui propose toujours des expériences très particulières (sans nécessairement être des jeux vidéo de grande qualité). On attend la date de sortie officielle PC. Pour l'instant, on se contente de la version Nintendo Switch.