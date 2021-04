Les gros titres...

Habituellement un lancement de console(s) est signe de renouveau et de dynamisme dans l'industrie mais pas cette fois avec l'ajout des deux Xbox Series et des deux PS5 en novembre 2020. Bien sûr selon des estimations, on pense que la la PS5 s'est vendue 6,80 millions d'unités, tandis que le duo Xbox Series X | S se serait écoulé à 4,32 millions d'unités mais ces chiffres auraient tellement pu être plus élevés.

D'abord il y a ce problème de production de puces électroniques qui empêche la distribution à un rythme normal. Problème qui est toujours actif en ce moment de sorte que si on veut une console, impossible d'en trouver une. Ensuite vient la pandémie qui touche toutes les sphères de la production et de la conception de jeux qui fait en sorte que de nombreux projets ont été reporté. De même, les événements publics chargés de nous faire saliver comme l'E3, le Tokyo Game Show, le PAX et la Gamescom se sont tous déroulés d'une manière virtuelle ou semi-virtuelle, donc beaucoup moins passionnants que les autres années

Non, ce n'est pas un lancement spectaculaire que nous avons connu en novembre 2020 de sorte que les consoles actuelles PS4 et Xbox One demeurent encore de très bonnes options maintenant. Il faudra voir comment Sony et Microsoft vont s'ajuster dans les prochaines semaines et mois pour relancer leurs nouvelles plateformes, car pour le moment ça fait dur!