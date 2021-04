Les gros titres...

Vous songez à acquérir une console Nintendo Switch Lite, mais les couleurs actuelles ne vous plaisent pas? Eh bien, pourquoi ne pas patienter jusqu'au 21 mai prochain, alors que Nintendo rendra disponible une nouvelle Switch Lite de couleur bleue. Cette console, arrivera donc la même journée que la version Switch du jeu Miitopia. Il vous en coûtera 260 $ plus taxes pour en faire l'acquisition. Cette console rejoint donc les consoles Switch : turquoise, jaune, grise et corail sur les tablettes des divers commerçants.

''Le lancement du jeu d'aventure humoristique Miitopia est prévu pour le 21 mai, soit le même jour que celui de la Nintendo Switch Lite bleue. Dans Miitopia, vous pouvez être la vedette d'une aventure hilarante, aux côtés de votre famille et de vos amis! Choisissez n'importe qui pour jouer dans une aventure pleine d'humour où l'objectif est de vaincre l'avatar du mal qui vole les visages des gens.''

De plus, le 30 avril prochain le jeu New Pokémon Snap sera disponible en magasin.

'' New Pokémon Snap vous permet d'explorer des îles inconnues pour prendre des photos de Pokémon sauvages dans le jeu. Cherchez et prenez des photos de Pokémon dans leur habitat naturel en vous aventurant à travers divers paysages, y compris des jungles denses et de vastes déserts, pour découvrir le mystère du phénomène Lumina.''

Bref, si vous avez envie de vous joindre à la grande famille Nintendo Switch, vous aurez bientôt un choix de plus avec la Switch Lite Bleue.