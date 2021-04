Les gros titres...

Bonne nouvelle pour les possesseurs de PS5, dès demain, soit le 14 avril Sony lancera une nouvelle mise à jour. Cette dernière vous permettra d'utiliser un disque dur externe ou bien un lecteur externe USB compatible afin d'entreposer vos jeux PS5 et PS4. Il sera donc possible de jouer directement vos jeux PS4 à partir du disque dur externe. Malheureusement, pour ce qui est des jeux PS5, vous devrez les réinstaller sur le disque SSD de la PS5 afin de pouvoir y jouer.

En plus de la possibilité d'ajouter un disque dur externe, voici les autres changements de cette mise à jour :

Nouvelles fonctionnalités sociales sur les consoles PS4 et PS5

Jeu en partage intergénérationnel.

Les joueurs sur PS4 et PS5 peuvent désormais utiliser la fonction Jeu en partage depuis le chat de Party. Ainsi, les utilisateurs sur console PS5 pourront montrer leur écran de jeu à leurs amis sur console PS4, et même leur faire tester des jeux PS5 par le biais du Jeu en partage (et vice versa). Les options disponibles incluent la possibilité de partager votre écran avec un ami, de lui passer virtuellement votre manette, ou encore de lui passer une deuxième manette virtuelle pour jouer ensemble en co-op.

Demander à rejoindre une session de jeu.

Une sélection des sessions de jeu de vos amis auxquelles vous pouvez participer s’affichera désormais sur PS4 et PS5, vous offrant Davantage de possibilités pour jouer avec vos amis. La nouvelle fonction, « Demander à rejoindre sert également de raccourci pour envoyer des invitations à jouer, ce qui réduit le temps nécessaire pour lancer une partie entre amis. Dans le menu Paramètres de confidentialité, vous pouvez choisir qui peut interagir avec vous dans des Partys, des jeux et des messages.

Options de contrôle et de personnalisation améliorées pour les consoles PS5

Refonte du menu Game Base.

Le menu Game Base a été amélioré pour offrir un accès plus rapide aux fonctionnalités et contenus importants. Vous pouvez désormais alterner facilement entre vos Partys et les discussions avec vos amis pour bavarder dans vos Partys existantes ou voir les activités de vos amis en ligne. De plus, vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour chacune de vos Partys.

Désactiver le chat en jeu ou ajuster le volume des joueurs.

Vous pouvez désormais désactiver rapidement le chat en jeu, ce qui coupe votre microphone et la voix des autres joueurs. De plus, vous pouvez facilement ajuster le volume individuel du chat vocal des autres joueurs sans avoir à leur demander d’augmenter ou de réduire le volume de leur micro.

Pré-téléchargement des mises à jour des jeux. Une fois cette fonctionnalité activée par les développeurs, vous aurez la possibilité de pré-télécharger les mises à jour des jeux sur votre console si le paramètre « Mises à jour automatiques » est activé et que votre console est allumée ou en mode repos. Ainsi, vous pourrez commencer à jouer à la toute dernière version d’un jeu dès la sortie de la mise à jour.

Personnalisez votre bibliothèque de jeux.

Grâce à la recherche dans la bibliothèque et à la possibilité de masquer des jeux, la recherche de contenu et la personnalisation de l’affichage de votre bibliothèque de jeux deviennent un jeu d’enfant.

Zoom sur l’écran.

Vous pouvez désormais ajuster le niveau d’agrandissement du zoom à votre guise depuis le menu Paramètres.

Nouveaux paramètres de trophées et écran de statistiques. Le niveau des trophées entraînant l’enregistrement automatique d’une capture d’écran ou d’un clip vidéo peut désormais être personnalisé. Vous pouvez donc choisir de n’enregistrer des images/vidéos que pour l’obtention de trophées rares (Or ou Platine, par exemple). Nous avons également conçu un nouvel écran de statistiques des trophées, dans lequel vous pouvez voir le résumé de votre niveau de trophée d’un simple coup d’œil.

Nouvelles fonctionnalités pour l’application PlayStation App

Nous avons également conçu toute une panoplie de nouvelles fonctionnalités pour l’application PlayStation App, facilitant les interactions à distance avec votre console. Nous avons récemment ajouté des options permettant d’enregistrer des produits dans une liste de souhaits, de recevoir des notifications quand vos amis sont en ligne et de modifier l’état en ligne de votre console. Au cours des prochaines semaines, nous en ajouterons de nouvelles, notamment la possibilité de rejoindre une session multijoueur sur PS5 depuis l’application, de gérer le stockage de votre console PS5, de comparer votre collection de trophées à celles de vos amis et de trier et filtrer les produits du PlayStation Store. Vous pouvez télécharger gratuitement l’application PlayStation App depuis Google Play et l’App Store.