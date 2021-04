Les gros titres...

La version PC du jeu Days Gone sera disponible à compter du 18 mai prochain. Ainsi, les joueurs PC pourront eux aussi suivre les péripéties du chasseur de prime Deacon St.John alors qu'il tente de survivre à un monde apocalyptique. C'est sur le dos de sa moto (très gourmande en essence) qu'il parcourt le Nord-ouest américain.

Dans cette version PC, les joueurs vont pouvoir profiter d'une compatibilité avec les écrans ultra-large 21:9, opter pour l'utilisation d'une manette ou du duo souris/clavier et bien sûr, s'amuser avec le mode photo. Bref, des heures de plaisirs à l'horizon.

Afin de vous donner un avant-goût, voici la bande-annonce de la version PC :

La version PC de Days Gone sera disponible via Epic Games Store et Steam pour environ 60$. En terminant, voici les spécifications requises pour faire tourner le jeu sur votre PC :

Days Gone minimum PC specs

OS: Windows 10 64-bit.

CPU: Intel Core i5-2500K @3.3GHz or AMD FX 6300 @3.5GHz.

RAM: 8GB.

GPU: Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB).

DirectX: 11.

Storage: 70GB.

Additional Notes: Though not required, SSD for storage is recommended.

Days Gone recommended PC specs

OS: Windows 10 64-bit.

CPU: Intel Core i7-4770K @3.5GHz or Ryzen 5 1500X @3.5GHz.

RAM: 16GB.

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB).

DirectX: 11.

Storage: 70GB.

Additional Notes: Though not required, SSD for storage is recommended.