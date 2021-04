Les gros titres...

Le 16 juillet prochain marquera le début de la nouvelle saison virtuelle de F1 puisque le jeu F1 2021 de Codemasters sera disponible. Ainsi, vous pourrez plonger à vive allure dans ce titre au volant des bolides des différentes écuries. Certes, la liste des pilotes et les différents circuits ont été mise à jour. Dans F1 2021, vous allez retrouver une nouvelle histoire, trois nouveaux circuits, soit : Portimão, Imola et Jeddah et finalement l'une des grosses nouveautés, un mode carrière pouvant se jouer à deux.

The addition of two-player Career brings new challenges to the iconic game mode. Players can now choose to play co-operatively and share in the success or compete and strive for personal glory.”

Les versions PS5 et Xbox Series profiteront d'un visuel amélioré ainsi que des temps de chargements plus rapides.

Rappelons qu'Electronic Arts a récemment fait l'acquisition du studio, donc F1 2021 sera le premier jeu édité par EA. F1 2021 sera disponible le 16 juillet sur PS4,PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Le titre va profiter du Xbox Smart Delivery'' ainsi que de la mise à niveau PS5. Les joueurs qui vont pré-commander F1 2021 vont recevoir des PitCoins qu'ils pourront dépenser dans le jeu.