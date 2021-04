Les gros titres...

Voici la nouvelle liste de jeux disponibles cette semaine. On souligne la sortie du jeu de baseball MLB The Show 21 qui sort cette fois également sur Xbox alors qu'il est produit par Sony interactive Entertainment. Dans la liste de cette semaine qui est l'une des plus intéressantes en volume cette année, on retrouve également le jeu de course de motos MotoGP 2021. Bonne semaine!

Le mardi 20 avril 2021

MLB The Show 21 : PLAYSTATION 5, XBOX SERIES X

: PLAYSTATION 5, XBOX SERIES X Maskmaker: PC

Le jeudi 22 avril 2021

Turnip Boy Commits Tax Evasion : PC, SWITCH

: PC, SWITCH ScourgeBringer : PS4, PS VITA

: PS4, PS VITA MotoGP 21 : PLAYSTATION 5, XBOX SERIES X

: PLAYSTATION 5, XBOX SERIES X Touhou Hyouibana: Antinomy of Common Flowers : SWITCH, PS4

: SWITCH, PS4 Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack :PS4, SWITCH

:PS4, SWITCH Shantae : SWITCH

: SWITCH We Are the Caretakers : PC

: PC Smelter : PS4, PC

: PS4, PC World Splitter : SWITCH, PC

: SWITCH, PC Angels of Death : XBOX ONE

: XBOX ONE Wraith: The Oblivion - Afterlife : PS4

: PS4 World End Economica: Complete : SWITCH

: SWITCH Picross S6: SWITCH

Le vendredi 23 avril 2021