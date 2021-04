Les gros titres...

Il y a du monde dans Destiny 2 et Bungie ne cesse de de présenter aux nombreux joueurs de bonnes raisons d'y rester fidèle. Cette fois c'est l'ajout d'une méga compétition entre les classes qui retient l'attention. Si la classe des Titans a dominé les derniers Jeux des Gardiens, on repart les compteurs à zéro et les Titans, Chasseurs et Arcanistes se battent à nouveau pour remporter des médailles auprès d'Eva Levante en terminant des cartes de prétendant et des Triomphes. Chaque semaine est une nouvelle chance pour votre classe d'être reconnue comme étant la meilleure des Jeux.

Voici les détails de la compétition Jeux des Gardiens:

ÉVÉNEMENT

VOTRE CHANCE POUR OBTENIR LA GLOIRE !

L'Avant-garde a instauré un cessez-le-feu avec l'impératrice cabale Caiatl, et l'humanité profite d'un bref moment de répit. Impatient de célébrer les Gardiens et de remonter le moral des troupes, Zavala a fait retentir l'appel de la compétition, et les bannières des classes sont déployées près de la Tour. Les Jeux des Gardiens sont de retour, et la gloire vous attend.

CÉRÉMONIES DE CLÔTURE (7 MAI - 11 MAI)

MONTEZ SUR LE PODIUM

Chaque cérémonie de podium hebdomadaire attribuera une aura dorée, argentée ou bronze aux Gardiens, qui durera pour le restant de la semaine. La classe gagnante sera reconnue lors des cérémonies de clôture des Jeux des Gardiens (7 - 11 mai), qui se termineront par de splendides feux d'artifices et un trophée exposé à la Tour tout au long de l'année.

LE BUTIN DE LA VICTOIRE

Gagner est déjà une récompense en soi, mais être équipé de puissants exotiques est encore mieux. Obtenez la mitrailleuse exotique Héritage évident et son catalyseur, un Passereau exotique, des objets de classe Légendaires (un par classe), deux emblèmes et une paire de revêtements.