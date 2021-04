Les gros titres...

Voilà qui pourrait influencer comment Nintendo va voir les choses dans les prochains mois avec la confirmation que la version Android et iOS de Mario Kart désignée par Mario Kart Tour est extrêmement rentable. Ainsi, on apprend que le jeu a été installé plus de 200 millions de fois pour générer des revenus de l'ordre de 200 millions de dollars US depuis son lancement en 2019. Mario Kart Tour est gratuit à l'installation mais permet d'accéder à du contenu exclusif en payant mensuellement.