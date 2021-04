Les gros titres...

Nous avons pu apprendre via le Blogue PlayStation que le studio nouvellement formé Firewalk vient de signer une entente avec Sony pour la distribution de son premier jeu. Firewalk Studios est un studio indépendant formé de plusieurs anciens ayant travaillé chez Bungie dont Tony Hsu et Ryan Ellis. One se sait rien du projet si ce n'est qu'il sera multijoueurs et que pour PlayStation. On s'en reparle.

En tant que studio AAA de nouvelle génération et faisant partie de la famille ProbablyMonsters, nous avons soigneusement assemblé une équipe incroyable et diversifiée de meilleurs talents qui se concentrent sur la création de ces moments. Tout le monde ici apporte une passion profonde pour les jeux et l'art de les fabriquer. Nous avons un dicton chez Firewalk: bâtissez une grande équipe, construisez un grand jeu.

