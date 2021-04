Les gros titres...

Voilà une rumeur qui est de plus en plus persistante: plusieurs remakes de la célèbre série Metal Gear Solid seraient en préparation, et ce, en exclusivité PlayStation 5. Bluepoint Games à qui l'on doit le remake de Demon's Souls serait au commande de ce reboot/remake de la franchise. Aujourd'hui encore, Jim Ryan (le CEO of Sony Interactive Entertainment) affirmait au site économique Nikkei que Sony/PlayStation a investi discrètement dans l'acquisition d'effectifs et dans la création de plusieurs jeux vidéo exclusifs first-party. Le but étant d'offrir encore plus d'exclusivités à la PlayStation 5 qu'à la PlayStation 4. On apprend aussi que malgré la fermeture de Sony Japan Studio, Sony entretient des liens avec les développeurs japonais, afin de proposer des expériences qui plairont aux joueurs de l'archipel nippon. Retour à la rumeur; Sony serait en effet en bonne entente avec Konami pour utiliser leurs propriétés intellectuelles. On serait donc en droit d'attendre à un remake (voir plusieurs) de Metal Gear Solid, mais aussi à un reboot Silent Hill et Castlevania. Affaire à suivre.