Les gros titres...

C'est aujourd'hui que prends son envole la saison 3 de Call of Duty : Black Ops Cold War et Warzone. Les joueurs pourront donc se procurer la nouvelle passe de combat et ainsi débuter le combat. Au menu six nouvelles armes, quatre cartes afin d'affronter vos amis, un nouvel opérateur beaucoup plus encore.

De plus, Activision annonçait récemment que le jeu Warzone avait atteint le cap des 100 millions de joueurs qui ont pris part à 28 billions de parties. Ce n'est pas tout, la franchise Call of Duty continue de bien se vendre puisque c'est plus de 400 millions de jeux qui ont été achetés depuis les débuts de Call of Duty en octobre 2003.