Notre test du jeu 'Overcooked : All You Can Eat' sur la Nintendo Switch

Taille du fichier : 10.3 Go

Nombre de joueurs: Jusqu'à 4

Date de sortie : 23 mars 2021

Type : simulation

Développeurs : Ghost Town Games, Team17

Éditeur : Team17

Prix: 39,99$

Plateformes: PlayStation 4, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox Series, PlayStation 5, Xbox One

Testé sur Nintendo Switch

Overcooked: All you Can Eat regroupe deux jeux, Overcooked et Overcooked 2 ainsi que tous les ajouts téléchargeables. Il s'agit d'un jeu rapide de cuisine dans lequel votre personnage doit trouver les ingrédients d'une recette, les couper, les faire cuire et les servir tout cela dans une temps imparti. Le genre de jeux que l'on retrouve souvent sur Facebook et les plateformes mobiles. À sa sortie en 2016, Overcooked avait surpris ce qui avait mené deux ans plus tard à une suite. Aujourd'hui nous avons droit sur la Switch à une version complète dont les graphismes ont été rehaussés. Qu'en avons-nous pensé?

Très longue durée de vie

Très intéressant en mode multijoueurs

Beaux graphismes