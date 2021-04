Les gros titres...

Jusque-là bloquée à 720p, la résolution passera prochainement au ratio 1920 par 1080p via le service de jeu en streaming de Sony, le PlayStation Now.

C'est via le compte Twitter officiel PlayStation que nous avons appris la grande nouvelle qui concerne les territoires suivants: Canada, US, Japon et l'Europe. Naturellement les anciens jeux des consoles PS2 et PS3 disponibles sur le PlayStation Now vont conserver un ratio en plus basse résolution.

Notons en terminant que le service Xbox Game Pass (XCloud) lui est toujours pour le moment bloqué à 720p alors que Stadia est en 4K.