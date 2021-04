Les gros titres...

C'est aujourd'hui que l'éditeur SQUARE ENIX rend disponible le jeu NieR Replicant ver.1.22474487139. Il s'agit en gros d'une réédition de NieR Replicant pour les consoles PlayStation 4 et Xbox One X ainsi que PC Steam. Les fans de la série NieR et les nouveaux venus peuvent se lancer dans cette version améliorée de NieR Replicant et s'immerger dans un monde sombre et apocalyptique avec des visuels entièrement remasterisés, des combats et un gameplay améliorés, une bande-son réenregistrée et un tout nouveau dialogue vocal. Le jeu comprend également un tout nouveau contenu d'histoire, des donjons supplémentaires, des costumes et plus encore.