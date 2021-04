En attendant l'hypothétique Ninja Gaiden 4, Koei Tecmo offrira une collection des trois derniers épisodes avec : Ninja Gaiden Master Collection. Une compilation qui inclura respectivement Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, et Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Toujours prévu pour le 10 juin prochain sur PC, PS4, Xbox One, et Nintendo Switch, Ninja Gaiden Master Collection nous met dans l'ambiance avec une nouvelle bande-annonce!