On a joué è Knight Squad 2 et voici notre test

Développeur : Chainsawesome Games

Série : Knight Squad

Éditeur : Chainsawesome Games

Plates-formes : Nintendo Switch, PC, Xbox One

Genres : Jeu de tir, Jeu de combat, Party game

Nous avions été charmés par le premier jeu de la franchise Knigth Squad, donc les enfants et moi avions bien hâte d'essayer le deuxième. Est-ce qu'on a aimé, la réponse est oui, nous avons eu beaucoup de plaisir à y jouer en famille. Christophe et moi on vous parle de notre expérience dans cette vidéo :

+Les minis jeux

+Humour

+Accessible

+Prix raisonnable

+Rapide

-Répétitif

-Ennuyeux lorsqu'on y joue seul